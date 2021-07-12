Женева, Швейцария, 12 июля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Смертность от коронавирусной инфекции в мире растёт, прирост числа заболевших увеличивается, сообщил 12 июля журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Гебрейесус «Минувшая неделя была четвёртой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире».

По его словам, в шести регионах ВОЗ был зафиксирован рост заболеваемости. К тому же выросла смертность от COVID-19 после десяти недель снижения.