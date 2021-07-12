Подгорица, 12 июля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 12 июля поздравил президента Мило Джукановича с Днём государственности Черногории, но перепутал его в поздравлении с премьер-министром Здравко Кривокапичем. Джозеф Байден в поздравительной открытке указал, что было важно услышать «Ваши инициативы во время нашего недавнего саммита НАТО в Брюсселе», на котором Джукановича не было, а присутствовал лишь Кривокапич

Joebiden.com Джо Байден

Данный саммит состоялся в середине июня 2021 года в штаб-квартире НАТО.

Президент США, среди прочего, написал, что США «будут продолжать оказывать всестороннюю поддержку народу Черногории в процессе евроатлантической интеграции и осуществлении реформ, необходимых для вступления в Европейский союз».

Байден также поздравил Джукановича с четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО.