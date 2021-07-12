Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил до 2 августа 2021 года действие особого противопожарного режима из-за аномальной жары. В этот период запрещается посещение лесопарковых зон, городских лесов и многое другое. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

Запрет на посещение лесопарковых зон и городских лесов не касается лишь тех граждан, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с пребыванием в них. Кроме того, в городских зелёных насаждениях на весь срок запрещено разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ.

«Также запрещается применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых территориях Петербурга при проведении праздничных и иных массовых мероприятий без согласования с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу», — указали в Смольном.

Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса (кроме дорог общего пользования), за исключением транспорта для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения работ по предупреждению и ликвидации пожаров.

«Стоянка транспортных средств разрешается только на специально оборудованных и обозначенных соответствующими знаками местах», — отметили в администрации города.

Отметим, по прогнозу в Петербурге как минимум до 16 июля сохранится аномальная жара. Температура воздуха будет подниматься днем до +34 градусов.