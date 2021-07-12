Гавана, 12 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Массовые протесты против ковидных ограничений захлестнули Кубу, передаёт 12 июля ВВС News.

Максим Додонов @ ИА Красная Весна Кубинцы. Гавана, Куба

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На улицах республики находятся несколько тысяч протестующих. Кубинцы требуют, чтобы им были предоставлены вакцины от коронавирусной инфекции и выражают несогласие с введёнными ограничениями.

Отмечается, что такой численности протестующих в республике не было замечено уже три десятка лет. Добавим, что в Гаване прошли как проправительственные, так и оппозиционными мероприятия.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что к беспорядкам на Кубе причастны Соединённые Штаты.