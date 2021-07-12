Загреб, 12 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Хорватии, в соответствии с результатами 3454 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался от последствий COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 11 июля.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

К аппаратам-ИВЛ подключено восемь пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев упало до 592.

По состоянию на 10 июля в Хорватии было использовано 2 814 234 доз прививок от коронавируса. До сих пор были привиты 1 550 632 человека по крайней мере одной дозой вакцины. 10 июля в Хорватии от коронавируса было привито 21 838 человек.