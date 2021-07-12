Екатеринбург, 12 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Свердловская область столкнулась с недостаточным количеством вакцины от коронавируса, сообщили в Екатеринбургском центре медицинской профилактики.

Вакцина

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В регионе растёт количество желающих получить прививку. Увеличивается и число заявок от предприятий, чьи коллективы планируют пройти вакцинацию, утверждают медики.

«В настоящее время единственным сдерживающим элементом является недостаточное количество вакцины», — заявили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля 2021 года в регионе зафиксировали 464 случая заражения коронавирусом — суточный максимум с начала пандемии.