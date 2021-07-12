Москва, , 18:17 — REGNUM Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Для них она станет и необходимым историческим ликбезом, и пособием по недопущению полной передачи суверенитета под внешний протекторат в рамках западного проекта «анти-Россия», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

Он надеется, что в Киеве прочтут и сделают выводы, пока не совсем поздно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в своей статье президент РФ Владимир Путин, в частности, написал, что «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», а какой быть Украине — решать её гражданам.