Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил 12 июля, что Соединенные Штаты поддерживают кубинский народ, тем самым сделав отсылку к недавним протестам. Об этом сообщает USA Today отмечая, что данные протесты на Кубе стали крупнейшей антиправительственной акцией за последние 30 лет.

«Мы поддерживаем кубинский народ и его ясный призыв к свободе и облегчению от трагических последствий пандемии и десятилетий репрессий и экономических страданий, которым он подвергается со стороны авторитарного режима Кубы», — говорится в заявлении Байдена.

Напомним, ранее Куба получила международную поддержку, в том числе от Италии и стран Латинской Америки, которые осудили интервенционистскую программу, продвигаемую Соединенными Штатами.

Так, фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) осудил американские СМИ за манипуляции, а также упомянул о спонсорской поддержке Вашингтона.

Более того, свою поддержку Кубинской революции подтвердила партия народного авангарда (PVP), выразив уверенность в том, что Куба сможет противостоять"извращенной политике США».

Ранее президент КубыМигель Диас-Канельвыразил уверенность, что за оппозиционными акциями протеста в стране стоят американские интересанты.