Москва, 12 июля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Массовые мероприятия в России можно будет проводить теперь только с учётом ряда факторов, связанных с COVID-19. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором прописаны критерии для проведения мероприятий, опубликовано 12 июля на официальном портале правовой информации.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Праздник

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В документе сказано, что главы регионов должны принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий «с учётом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов РФ». Эти предписания подготовлены на основании показателей, оцениваемых в динамике за период не менее двух полных календарных недель (с понедельника по воскресенье).

«В числе показателей — коэффициент распространения [коронавирусной] инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР (на 100 тысяч населения)», — говорится в документе.

Так, мероприятия, в которых предполагается участие от одной до трёх тысяч человек, разрешено проводить, если прирост заболеваемости COVID-19 не превышает в регионе пяти процентов. Для мероприятий, рассчитанных на 500 — тысячу участников, темп прироста числа заражённых не должен превышает десяти процентов.

При этом мероприятия в учреждениях культуры и образования эти нормы не затронут.