Нижний Новгород, , 17:24 — REGNUM Уголовное дело по фактам взяточничества и превышения должностных полномочий, возбужденному против бывшего руководителя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко, передали в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, с июня по октябрь 2020 года обвиняемый неоднократно получал от предпринимателей взятки в размере от 55 тысяч до 100 тысяч рублей за предоставление информации об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района.

Эта информация, являющейся коммерческой тайной, давала взяткодателям незаконные преимущества при участии в торгах.

Кроме того, в декабре 2020 года глава госохотнадзора Нижегородской области приказал своим подчиненным не составлять протокол о факте незаконной охоты и потребовал уничтожить собранные материалы, свидетельствующие о совершении этого правонарушения.

Также Бондаренко незаконно получил от подчиненного сотрудника часть премии в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что вину в совершении должностных преступлений и получении взяток обвиняемый нижегородский чиновник признал полностью.