Москва, 12 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Больничный лист по уходу за ребёнком до восьми лет в России с 1 сентября будет оплачиваться по-новому, заявил 12 июля глава правительства страны Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мама с детьми

Отметив, что новшество является инициативой президента страны Владимира Путина, глава правительства пояснил, что «размер оплаты составит 100% среднего заработка».

По словам чиновника, на сумму оплаты уже не будет влиять стаж работы, как было до сих пор. Он подчеркнул, что это очень важно это в первую очередь «для молодых мам и пап, которые ещё не успели набраться трудового опыта».

Мишустин «Правительство выделило свыше 930 млн рублей на выплату больничных по уходу за ребёнком в размере 100% среднего заработка».

Он добавил, что «увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования», так что бюджет организаций, в которых работают родители, не пострадает.

Мишустин «Правительство направило на это почти миллиард рублей, чтобы всем, кому положено, вовремя предоставлялись пособия».

По словам чиновника, родители не должны в связи с этим оформлять каких-то дополнительных бумаг, поскольку расчёты ФСС будет проводить сам на основании данных больничного листа.