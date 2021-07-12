Кронштадт, Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В день проведения Главного военно-морского парада 25 июля нельзя будет проехать по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) через Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе. Об этом 12 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дарья Драй ИА REGNUM КАД Петербурга

Так, 25 июля в период с 07:00 до 17:00 мск проезд по участку КАД от развязки КАД на пересечении с дорогой к морскому порту «Бронка» до развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 — км 141) будет невозможен.

Исключение предусмотрено только для жителей Кронштадта, они смогут попасть к себе домой, предъявив пропуск, а также аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и прочих). Контролировать движение будут патрульные экипажи ГИБДД.

«Будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга», — добавил Пузыревский.

Как сообщало ИА, 25 июля изменятся сроки разводки и сведения мостов через Неву, будут введены другие ограничения.