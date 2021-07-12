Бангкок, 12 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Семь случаев заражения смешанным вариантом — «Альфа"‑ и «Дельта"-штаммами — выявлены в Таиланде, сообщили 12 июля в минздраве королевства.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

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Такой гибридный COVID-19 обнаружен у рабочих строительного лагеря Бангкока. Комментируя эту ситуацию, возглавляющий департамент научно-медицинских исследований минздрава Супхакит Сирил пояснил, что это выяснилось при проведении ПЦР-тестов.