Москва, 12 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Каждые 72 часа будут тестировать на коронавирусную инфекцию экипажи российских авиакомпаний, передаёт 12 июля РБК.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

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Такое требование поступило от Росавиации в регионы в рамках борьбы с распространением COVID-19. Издание ссылается на послание замглавы Росавиации Олега Сторчевого.

Также региональные управления Росавиации должны проводить иммунопрофилактику. До сих пор частоту тестирования на коронавирусную инфекцию определяли сами авиакомпании.