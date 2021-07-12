Манила, , 16:06 — REGNUM Филиппины рассматривают вопрос о запрете въезда туристов из Индонезии, чтобы сдержать распространение штамма «Дельта», сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке заявил, что план находится на стадии завершения.

«В настоящее время мы находимся в чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Мы не хотим повторения ситуации в Индии и Индонезии, где наблюдается рост числа случаев COVID-19, особенно штамма «Дельта», — заявил Франсиско Дуке.

Филиппины ограничили въезд в страну для туристов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш, Шри-Ланки, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, Филиппины запрещают своим гражданам ездить в Индонезию и Малайзию, чтобы уменьшить передачу штамма «Дельта».

Напомним, власти пяти государств ввели запрет на въезд для граждан Индонезии. Запрет ввели власти Сингапура, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Гонконга, а также ЕС.

Читайте также: ОАЭ запретили въезд из Индонезии из-за коронавируса