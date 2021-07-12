Москва, 12 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Руководители российских вузов имеют право принимать меры, направленные на организацию безопасного качества образования. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ

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«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — сказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что к компетенции вузов относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации. Помимо этого, вуз несет полную ответственность за жизнь и здоровье студентов в процессе освоения ими образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своих сотрудников.

В министерстве также рассказали о разработке методичек по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения коронавируса: «В рекомендации включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)».