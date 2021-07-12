Свердловский губернатор: ИННОПРОМ – наше достижение и наша гордость
Екатеринбург, 12 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев еще в 2012 году поставил задачу, сделать все для того, чтобы и выставочная, и форумная части Иннопрома имели конкретный результат для Свердловской области. С этого момента значительно выросла содержательная часть деловой программы.
На Иннопроме предприятия Свердловской области заключают контракты, а, значит, создают рабочие места, повышают уровень заработной платы, несут социальные обязательства перед жителями городов. Не говоря уже о дополнительных налогах, на которые мы строим школы и больницы.
Именно благодаря Иннопрому Свердловская область сохраняет лидирующие позиции в производстве. Не всегда это легко понять, но сегодня именно так работает современная экономика. Многие соседние регионы хотели бы, чтобы подобные выставки проходили у них, но проходит она у нас. «Это наше достижение и наша гордость», — говорит Евгений Куйвашев.
С 2010 года в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» подписано около 400 соглашений на общую сумму порядка 500 млрд рублей. Среди них — заключённое в 2015 году соглашение о создании Научно-производственного консорциума по аддитивным технологиям с международным участием. К настоящему времени в Свердловской области (в Новоуральске) налажено производство 3D принтеров и материалов для порошковой металлургии и 3D-печати в рамках импортозамещения.
В 2019 году в рамках «ИННОПРОМ» было заключено соглашение по строительству завода для производства цементного клинкера. Завод построен в Сысерти, создано 120 новых рабочих мест, свердловские строители в итоге получили белый цемент на 30% дешевле за счет сокращения расходов на доставку. Кроме того, в рамках реализации проекта построена газораспределительная станция, мощности которой используются для газификации Сысертского района.
Также в 2019 году подписано соглашение по строительству молочно-товарной фермы, которая будет производить 41 тонну молока в сутки. Ферму планируют открыть до конца этого года в селе Сажино Артинского городского округа, здесь будет создано 21 новое рабочее место.
С 2015 года у каждого «Иннопрома» есть своя страна-партнёр. В этом списке в разные годы были Китай, Индия, Япония, Турция и Италия.