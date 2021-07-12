Екатеринбург, 12 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев еще в 2012 году поставил задачу, сделать все для того, чтобы и выставочная, и форумная части Иннопрома имели конкретный результат для Свердловской области. С этого момента значительно выросла содержательная часть деловой программы.

Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев на Иннопроме-2021

На Иннопроме предприятия Свердловской области заключают контракты, а, значит, создают рабочие места, повышают уровень заработной платы, несут социальные обязательства перед жителями городов. Не говоря уже о дополнительных налогах, на которые мы строим школы и больницы.

Именно благодаря Иннопрому Свердловская область сохраняет лидирующие позиции в производстве. Не всегда это легко понять, но сегодня именно так работает современная экономика. Многие соседние регионы хотели бы, чтобы подобные выставки проходили у них, но проходит она у нас. «Это наше достижение и наша гордость», — говорит Евгений Куйвашев.

С 2010 года в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» подписано около 400 соглашений на общую сумму порядка 500 млрд рублей. Среди них — заключённое в 2015 году соглашение о создании Научно-производственного консорциума по аддитивным технологиям с международным участием. К настоящему времени в Свердловской области (в Новоуральске) налажено производство 3D принтеров и материалов для порошковой металлургии и 3D-печати в рамках импортозамещения.

В 2019 году в рамках «ИННОПРОМ» было заключено соглашение по строительству завода для производства цементного клинкера. Завод построен в Сысерти, создано 120 новых рабочих мест, свердловские строители в итоге получили белый цемент на 30% дешевле за счет сокращения расходов на доставку. Кроме того, в рамках реализации проекта построена газораспределительная станция, мощности которой используются для газификации Сысертского района.

Также в 2019 году подписано соглашение по строительству молочно-товарной фермы, которая будет производить 41 тонну молока в сутки. Ферму планируют открыть до конца этого года в селе Сажино Артинского городского округа, здесь будет создано 21 новое рабочее место.

С 2015 года у каждого «Иннопрома» есть своя страна-партнёр. В этом списке в разные годы были Китай, Индия, Япония, Турция и Италия.