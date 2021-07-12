Нижний Новгород, 12 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Нижегородские работодатели будут размещать информацию о вакцинированных сотрудниках на портале «Карта жителя Нижегородской области». Соответствующие мероприятия предписывают изменения, внесенные в указ о режиме повышенной готовности губернатором Глебом Никитиным.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Изменения обеспечат исполнение постановления главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 года № 4091 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Нововведение касается руководителей организаций, указанных в постановлении главного санитарного врача. В личном кабинете сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (nn-card.ru) необходимо будет указать количество вакцинированных работников, число тех, кто имеет антитела IgG, а также количество работников, имеющих противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению главного санитарного врача Натальи Кучеренко, обязательно нужно пройти вакцинацию гражданам, работающим в сфере торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Аналогично должны быть привиты работники сфер бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения соцзащиты, ЖКХ и энергетики, а также работники, задействованные в проведении массовых мероприятий. Постановление касается работников театров, кинозалов, сотрудников правоохранительных органов.

До 25 июля необходимо сделать первый компонент вакцины, до 25 августа — заверить вакцинацию 60% сотрудников.

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