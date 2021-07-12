Джакарта, 12 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 40 427 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Индонезии зарегистрирован самый высокий ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

По состоянию на 12 июля в Индонезии выявили 2 567 630 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 34 754 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 2,1 млн человек.

В период с 11 по 12 июля 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 891 человек. Всего эпидемия унесла жизни 67 355 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили 10 000 280 доз сырья для вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac.