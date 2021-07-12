Подгорица, 12 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Черногории за прошедшие сутки, 11 июля, было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, при этом не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанной с инфекцией, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Коронавирус

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Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории (IJZCG), другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, завершили анализ 1477 тестов на новый коронавирус.

Всего было диагностировано 19 новых положительных случаев инфекции SARS-CoV-2.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 1 620.