Симферополь, 12 июля 2021, 14:02 — REGNUM Евгений Маляров уволен с должности начальника департамента городского хозяйства Симферополя, об этом 12 июля сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
«Мною принято решение об увольнении начальника департамента городского хозяйства Евгения Малярова, в связи с низкими показателями в работе структурного подразделения», — заявил 12 июля на аппаратном совещании глава администрации города Валентин Демидов.
Временное исполнение обязанностей руководителя департамента будет возложено на Эмина Набиева, уточнили в администрации.