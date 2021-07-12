Подгорица, 12 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Черногории всего с начала кампании вакцинации введено 301 828 доз вакцины против коронавируса.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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Первую дозу вакцины получил 157 971 гражданин или 25,5 процента, а вторую — 143 857 человек или 23,2 процента от общей численности населения.

На данный момент 34,6 процента взрослого населения вакцинированы первой дозой, а 31,5 процента — ревакцинированы.

Массовая вакцинация в Черногории началась 4 мая 2021 года.