Москва, , 13:56 — REGNUM Обстановку на мировых рынках нефти не обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре 9 июля. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 12 июля журналистам.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об обсуждении президентами цен на нефть и сделки ОПЕК+.

Он также отметил, что на уровне глав государств тема сделки обсуждаться пока не будет, никаких контактов не планируется. Российская сторона продолжает работать по этой теме по линии вице-премьера Александра Новака.

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