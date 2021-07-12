Нижний Новгород, 12 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, участвующим в обеспечении режима повышенной готовности и проведении противоэпидемиологических мероприятий, а также задействованным в работе с лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

Dzhmao.ru Медики в защитных костюмах

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Глава области констатировал, что ситуация с распространением коронавируса остаётся напряженной. Данная мера поможет не только тем, кто непосредственно участвует в борьбе с распространением инфекции, но и пассажирским автопредприятиям, которые пострадали в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ежедневный прирост носителей коронавируса в Нижегородской области держится на рекордном уровне за все время пандемии. Так, по состоянию на утро 12 июля в регионе вывили 522 новых случая заражения коронавирусом. Накануне в области было зарегистрировано рекордное с начала пандемии число смертей от COVID-19 — скончались за сутки 29 человек.

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