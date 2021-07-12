Нижний Новгород, 12 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе, что соответствует рекордному показателю смертей за сутки с начала пандемии.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4539 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в области выявили 522 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 527 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 130 423 случаев. За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6131 человек. За минувшие выходные дни число активных носителей вируса в регионе выросло на 401 нижегородца.