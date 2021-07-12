Аккра, , 13:52 — REGNUM Представитель МИД Южной Кореи Хам Сан Ук посетил с 8 по 10 июля Гану, где встретился с высокопоставленными лицами страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южнокорейский дипломат встретился с замглавой МИД Ганы Кваку Ампратвум-Сарпонг, с которым обсудил ситуацию в регионе, включая проблему морского пиратства в Гвинейском заливе, а также пути укрепления двустороннего политического и экономического сотрудничества.

Представитель Южной Кореи также принял участие в церемонии передачи гуманитарной помощи, необходимой для борьбы с пандемией коронавируса.

Хам Сан Ук также провёл встречу с заместителем министра финансов Ганы Джоном Кума и генеральным секретарём Секретариата Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене, с которыми обсудил пути расширения экономического сотрудничества и сотрудничества в целях развития, а также выход южнокорейских компаний на местный рынок.

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