Нижний Новгород, 12 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 12 июля выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 527 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 130 423 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписан 391 человек, всего выздоровели с начала пандемии 119 753 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 26 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4539 человек. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6131 человек. За минувшие выходные дни число активных носителей вируса в регионе выросло на 401 нижегородца.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 12 июля в регионе проведено 3 047 205 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9049 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 320,62.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,12. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 12 июля остаются свободными 24% коек инфекционного профиля.