Рига, 12 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Темпы вакцинации против коронавируса в Латвии продолжают снижаться и оказались самым низкими с апреля 2021 года. Об этом руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения страны Эва Юхневича заявила гостелевидению LTV.

huntlh Вакцинация

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Так, за последние семь дней использованы около 52 000 вакцин, то есть в среднем в день вакцинирововались 7 500 человек. В последние несколько месяцев худшие показатели пришлись на неделю празднования популярного народного праздника Лиго и Янова дня, когда было всего два рабочих дня.

До сих пор самые высокие показатели вакцинации были зафиксированы в неделю с 24 мая, когда в среднем в день прививку получали около 16 600 человек. В общей сложности первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили около 623 000 человек, а процесс вакцинации завершили около 615 000 человек, соответственно 33% и 32,6% жителей Латвии.

Юхневича отметила, что количества вакцины, как и мест для вакцинации, в Латвии более чем достаточно, но в процесс вмешались погодные условия (жаркая погода вынуждает людей оставаться дома либо отправляться на пляж) и традиционный период массовых отпусков.

Она заявила, что до начала нового учебного года и возвращения людей из отпусков остается полтора месяца, поэтому кампанию по массовой вакцинации нужно ускорить.