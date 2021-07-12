Москва, , 13:28 — REGNUM В Грузии происходит попытка силовой смены власти в интересах западных кураторов. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«Показательно, что удар нанесён в наиболее чувствительную сферу: по полуторатысячелетней истории Грузии, по её традициям, культуре, обычаям нанесён удар. Используются такие инструменты, как гей-парады, чтобы обострить отношения. И на этом фоне попытаться захватить власть», — заявил Гаврилов.

По его мнению, в настоящее время решается судьба Грузии, «насколько она способна защитить свою самостоятельность».

«В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, нужна Грузия как плацдарм для вмешательства в дела ближних соседей: это касается и России, и Турции, и Ирана, в целом Азии», — подчеркнул он.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.