Сеул, , 13:36 — REGNUM Представители официального Сеула выразили сожаление по поводу односторонней утечки информации о переговорах с руководством Японии. Об этом 12 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны ведут переговоры по дипломатическим каналам по поводу возможного южнокорейско-японского саммита во время Олимпийских игр в Токио.

Представители двух стран рассматривали данную встречу как импульс для решения актуальных вопросов. Между тем в условиях, когда японские СМИ допустили утечку информации, будет сложно продолжать переговоры, отметили источники.

Ранее агентство Kyodo News сообщило, что переговоры японского премьер-министра Ёсихидэ Суги с иностранными гостями, включая главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина, не могут превышать 15 минут из-за «дефицита времени».