Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил на сумму в 59 млн рублей дорогостоящие препараты для лечения коронавирусных пациентов в стационарах. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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В ближайшее время еще на 54 млн рублей будут закуплены средства индивидуальной защиты для «красных зон» ковидных госпиталей, а также «расходники» для проведения ПЦР-диагностики, в том числе на 2 млн рублей — экспресс-тесты на COVID-19 для предотвращения заноса инфекции в медицинские организации.

Отметим, всего в Ленинградской области за время пандемии выявлено 51 438 случаев заражения, из числа заболевших ковидом выздоровел 45 691 человек. В настоящий момент в ковидных госпиталях региона проходят лечение 2198 человек.