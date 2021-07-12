Таллин, 12 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В субботу, 10 июля, в Эстонии, Латвии и Литве не зарегистрировано ни одного смертельного случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщил rus.lsm.lv, в Латвии и Эстонии уже несколько дней подряд не фиксируется смерть по этой причине.

Pixabay.com Коронавирус

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За 10 июля в Эстонии проанализировали 2766 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 27, то есть 1% всех тестов. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней в Эстонии составляет 39,3 на 100 000 человек.

В Литве за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заболевания Covid-19, а кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 18,3 случая.

За 10 июля в Латвии сделаны 6907 тестов, из которых 36 проб показали положительный результат. Доля положительных тестов составила 0,5%. Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. жителей за последние две недели составил 36,4.