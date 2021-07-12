Рига, 12 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. С понедельника, 12 июля, въезжающие в Латвию из России и Белоруссии должны сдать тест в пункте пересечения границы. Об этом сообщило Латвийское радио, отметив, что до сих пор таким лицам разрешалось сдавать тест в течение первого дня в ближайшем доступном пункте тестирования.

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Новые правила контроля необходимы из-за распространения нового более заразного штамма коронавируса в России, отмечается в сообщении.

Въезжающие должны ждать результата теста на пропускном пункте и смогут покинуть его только после разрешения пограничной охраны. Если человек отказывается пройти тест, он обязан немедленно отправиться в изоляцию в одну из гостиниц из списка Латвийского агентства инвестиций и развития. При этом ему придется оплатить свое там пребывание.

Подчеркивается, что тест на границе не нужно делать детям младше 12 лет, а также аккредитованным в Латвии сотрудникам иностранных дипломатических представительств, международных организаций и их представительств и членам их семей, латвийским или иностранным дипломатическим курьерам. Также можно не сдавать тест и тем лицам, кто предоставит документы о прошедшей вакцинации от коронавируса или тестировании.

Изменения касаются КПП «Гребнево», «Терехово», «Патерниеки», «Силене».