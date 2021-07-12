Ростов-на-Дону, 12 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие качественного медицинского осмотра перед прививкой от COVID-19. Активная дискуссия развернулась на странице горздрава в Instagram.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от COVID-19

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«Без обследования и анализов? Вы что? А если есть какие-то невыявленные заболевания, аллергии? Если болезнь была вялотекущая, то после прививки болезнь прогрессирует», — написала одна из интернет-пользователей.

Власти ответили, что решение о допуске к вакцинации принимает только врач на основании учёта анамнеза имеющихся заболеваний. Участникам прививочной кампании следует подробно рассказать историю своей болезни в пункте вакцинации.