Москва, 12 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») планирует попросить главу Минздрава Михаила Мурашко взять на контроль ситуацию с медотводами от вакцинации больных онкологическими заболеваниями.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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«Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам», — пообещал Хинштейн в Тг-канале.

Усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но права людей не должны при этом нарушаться, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, большая часть пациентов с онкологическими заболеваниями хотели бы получить медицинский отвод от прививки против коронавируса, показал опрос, проведенный врачебно-пациентским движением «Рак излечим». Но почти половине опрошенных не удалось такой отвод получить: они не смогли выяснить, кто может его дать, пишет «Коммерсантъ».