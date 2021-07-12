Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга вместе с Медицинским информационно-аналитическим центром (СПб ГБУЗ МИАЦ) запустил интерактивную карту с визуализацией наличия свободных слотов для записи в пунктах вакцинации от коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM В Петербурге появилась интерактивная карта для записи на вакцинацию

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Карта показывает количество свободных талонов в кабинетах медицинских организаций, предоставляющих услугу по вакцинации от COVID-19. С ее помощью можно быстро оценить доступность вакцинации по интересующему адресу и прямо с карты перейти на сайт портала «Здоровье Петербуржца» для записи в выбранной ранее организации.

«В настоящее время на карте визуализируется информации о номерках в кабинеты вакцинации с указанием: количества номерков, доступных для записи, (выделены три цветовые группы красная <100 Желтая 100−500, Зеленая>500), даты и времени ближайшего номерка в выбранном пункте вакцинации, ссылки на страничку записи на портале «Здоровье Петербуржца», — уточнили в ведомстве.

Карта размещена на сайте МИАЦ в разделе «Сервисы для населения».

Отметим, за прошедшую неделю на прививку в Петербурге по телефону 122 записались 12 500 человек, что почти на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.