Пенза, 12 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В общеобразовательных школах Пензенской области планируют увеличить количество классов профильного обучения. Соответствующую задачу поставил 12 июля врио губернатора Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Необходимо поработать над увеличением количества классов профильного обучения в общеобразовательных школах, потому что мы видим на примере единого госэкзамена, что такой подход дает положительные результаты», — отметил врио главы региона.

Региональные итоги ЕГЭ среди этого года сопоставимы с результатами 2019 и 2020 годов, а также с результатами ЕГЭ в целом по стране. По многим учебным предметам пензенские школьники показали результаты выше общероссийских. Это математика, история, обществознание, — констатировал врио министра области Александр Воронков.

У Олега Мельниченко, несмотря на итоги, вызывает беспокойство то, что регион «проседает» по химии.

«Такие предметы как химия, биология — это база следующего технологического уклада, поэтому если мы сейчас не будем нормально детей готовить по этим дисциплинам, это примерно то же самое, что не готовить детей по математике и физике — это необходимая база», — поручил Мельниченко, поставив задачу усилить подготовку школьников по естественнонаучным предметам.

Минобразованию Пензенской области также предстоит разработать комплекс дополнительных мероприятий по переподготовке и повышению квалификации преподавателей данных дисциплин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября повышать квалификацию планируют более 600 учителей Пензенской области.

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