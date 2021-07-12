В школах Пензенской области увеличат количество профильных классов
Пенза, 12 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В общеобразовательных школах Пензенской области планируют увеличить количество классов профильного обучения. Соответствующую задачу поставил 12 июля врио губернатора Олег Мельниченко.
«Необходимо поработать над увеличением количества классов профильного обучения в общеобразовательных школах, потому что мы видим на примере единого госэкзамена, что такой подход дает положительные результаты», — отметил врио главы региона.
Региональные итоги ЕГЭ среди этого года сопоставимы с результатами 2019 и 2020 годов, а также с результатами ЕГЭ в целом по стране. По многим учебным предметам пензенские школьники показали результаты выше общероссийских. Это математика, история, обществознание, — констатировал врио министра области Александр Воронков.
У Олега Мельниченко, несмотря на итоги, вызывает беспокойство то, что регион «проседает» по химии.
«Такие предметы как химия, биология — это база следующего технологического уклада, поэтому если мы сейчас не будем нормально детей готовить по этим дисциплинам, это примерно то же самое, что не готовить детей по математике и физике — это необходимая база», — поручил Мельниченко, поставив задачу усилить подготовку школьников по естественнонаучным предметам.
Минобразованию Пензенской области также предстоит разработать комплекс дополнительных мероприятий по переподготовке и повышению квалификации преподавателей данных дисциплин.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября повышать квалификацию планируют более 600 учителей Пензенской области.
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