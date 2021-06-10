Пенза, , 07:58 — REGNUM В Пензенской области начнут разрабатывать региональный стандарт организации питания в общеобразовательных учреждениях, регионального меню и меню для детей с пищевыми особенностями. Соответствующее поручение еще 17 мая дал врио губернатора области Олег Мельниченко.

«Мы должны так отрегулировать эту систему, чтобы ребёнок, вне зависимости от места проживания, получал полноценное горячее питание», — поставил задачу он.

В состав рабочей группы, созданной для разработки стандарта, вошли представители минобразования, Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского казачьего института технологий и областного управления Роспотребнадзора, а также главный внештатный диетолог регионального минздрава,. Первое заседание рабочей группы запланировано на 16 июня.

Разработка регионального стандарта и меню должна быть завершена до 1 сентября текущего года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ряде школьных пищеблоков сотрудниками пензенского управления Роспотребнадзора выявлено ветхое оборудование. Еще одним недостатком стало несоответствие утвержденного меню фактическому, допускаются нарушения в технологии приготовления блюд. Кроме этого, не все поставщики доставляют качественную продукцию. В связи с этим подобных нарушителей будут включать в реестр недобросовестных поставщиков и при нарушении санитарных норм разрывать контракт с ними.

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