Мадрид, 12 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Глава автономного сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо вакцинировалась от COVID-19. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

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Аюсо получила дозу вакцины Pfizer утром 12 июля в спортивном центре WiZink в Мадриде, где расположен один из прививочных пунктов.

«Спасибо всем профессионалам, работающим в ночную смену, которых многие мадридцы выбрали для вакцинации», — написала глава мадридского региона в своем аккаунте в Twitter.

При этом Аюсо уже переболела коронавирусом в первую волну пандемии.