Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Северной столице наблюдается заметное снижение количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Из-за этого постепенно увеличивается процент свободных коек в ковидных стационарах, сообщили 12 июля в Смольном. Однако суточное число новых заражений коронавирусом пока нарастает.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар Петербурга

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«За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на 23% меньше, чем неделей ранее. На 9 июля было свободно порядка 11% коек. Существующего инфекционного коечного фонда в городе достаточно», — сказал губернатор Александр Беглов по итогам заседания федерального оперштаба.

По данным городского правительства, лечением коронавируса в настоящее время заняты 16 городских и шесть федеральных стационаров, в общей сложности развёрнуто 11 476 специализированных коек.

Напомним, за 11 июля в Петербурге подтверждено еще 2029 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 104 человека.

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По словам Александра Беглова, объем ПЦР-тестирования на коронавирус в Петербурге составляет порядка 700 тестов на 100 тысяч населения, что почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора — 150 тестов на 100 тысяч человек.

На прививку по телефону 122 за прошлую неделю записались 12 500 человек, что почти на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.