Сеул, , 12:27 — REGNUM МИД Южной Кореи еще на шесть месяцев продлил запрет для туристов на посещение шести стран. Об этом 12 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в ходе 43-го заседания Комитета по паспортной политике было принято решение продлить на полгода запрет на посещение таких стран, как Ирак, Сирия, Йемен, Ливия, Сомали и Афганистан.

Известно, что под запрет также попали некоторые районы Филиппин, в частности провинция Сулу, Бассилан, Тави-Тави и полуостров Замбоанга.

В министерстве отметили, что запрет на посещение был продлён в связи с волнениями в данных странах и регионах, плохими условиями безопасности и высокими рисками терроризма. Запрет будет действовать до 31 января 2022 года.