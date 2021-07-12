Ростов-на-Дону, 12 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки прививку от коронавируса получили ещё восемь тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 июля.

Minzdrav.gov.ru Вакцина от COVID-19

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 804 901 человек (+ 7 951 за сутки), обе дозы антиковидной вакцины получили 524 900 человек (+ 1 130 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ранее был отмечен дефицит вакцины от COVID-19. На это обратил внимание донской прокурор Роман Прасков. По его словам, в Ростове-на-Дону часть прививочных пунктов не работала по причине отсутствия препарата.