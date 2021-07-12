Ростов-на-Дону, 12 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 20 случаев смерти от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 июля.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Палата для больных COVID-19

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли девять женщин в возрасте от 46 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 39 до 85 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 4 835 ковид-пациентов.