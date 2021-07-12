Ростов-на-Дону, 12 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 320 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 47 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (105), Каменске-Шахтинском (19), Красносулинском и Сальском районах (по 11). 17,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 10% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 102 729 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 91 739 носителей инфекции.