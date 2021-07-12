Казань, 12 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне заболел 51 человек. С начала пандемии по состоянию на 12 июля подтверждено 22 957 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 20 455 ковид-пациентов, скончались за всё время 565 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению шесть человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в строительном гипермаркете на проспекте Фатыха Амирхана в Казани открыли новый пункт вакцинации от коронавируса.

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