Екатеринбург, 12 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали 464 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешний показатель — максимальный с самого начала пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен сутками ранее, 11 июля 2021 года (425 человек). Всего подтверждено 98 133 случая заражения.

Диагноз подтвердили за прошедший день жителям Екатеринбурга (120 человек), Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, поселка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе прошли первый этап вакцинации от коронавируса более 741 тыс. человек.