Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 246 новых носителей коронавируса, это ровно столько же, сколько и днем ранее, и на пять случаев меньше, чем два дня назад. Об этом 12 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Напоминание о мерах безопасности

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в списке населенных пунктов с наибольшим числом новых случаев инфекции значатся Тихвин (14), Мурино (13), Кудрово (12), Всеволожск и Гатчина (по 11), Волхов (10), Кириши (девять), Выборг (восемь), Пикалёво и пгт. Рощино (по шесть), Бокситогорск, Кингисепп, Кировск, Отрадное (по пять).

Всего в Ленинградской области за время пандемии выявлено 51 438 случаев заражения, из числа заболевших ковидом выздоровел 45 691 человек, в том числе 64 пациента были выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1889 человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано еще 10 летальных исходов, что на две смерти меньше, чем днем ранее.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2784 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них 586 коек свободны (21,05%).