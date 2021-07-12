Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путём зафиксировано еще 2029 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 12 июля в федеральном оперштабе. Это на 22 случая больше, чем в предыдущие сутки, когда суточное количество новых инфицированных превысило две тысячи человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне» в Госпитале для ветеранов войн Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Всего с марта 2020 года в Петербурге выявили 491 957 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из числа заболевших выздоровели 469 748 человек, в том числе 779 человек выписаны за минувшие сутки.

Скончались от ковида в городе на Неве 17 599 человек за время пандемии, из них 104 умерших зафиксировано за последние сутки. Это на один случай больше, чем днём ранее. Петербург в этот раз оказался на втором месте по суточной смертности от COVID-19 после Москвы.