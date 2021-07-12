Джакарта, , 11:12 — REGNUM В Индонезию доставили 10 000 280 доз сырья для вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac, сообщает Kompas.

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Сырье для вакцины доставили в аэропорт Сукарно Хатта в Джакарту 12 июля в 12:25 по местному времени.

«Я хотел бы выразить мою глубочайшую благодарность всем сторонам, которые поддержали поставку вакцины для распространения во всех провинциях Индонезии», — заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии высоко оценил инициативу компании Shopee по удовлетворению потребностей страны в медицинском кислороде.

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