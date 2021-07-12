Москва, 12 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. За последние сутки в России число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 25 140. Об этом 12 июля сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

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Накануне подтвердилось заражение 25 033 человек. Лидеры прежние — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Всего в стране с начала пандемии выявили 5 808 473 случая заражения.

За сутки в РФ от ковида скончались 710 человек, с начала распространения инфекции произошло 143 712 летальных исходов.